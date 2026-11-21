Si è conclusa, presso il nuovo Centro di Aggregazione Sociale, l’elezione della nuova Consulta Comunale degli Anziani, organo di rappresentanza e di impulso per le politiche a favore della popolazione over 65.

«L’elezione dei sei componenti del nuovo direttivo della Consulta è il segno di una realtà viva e partecipata: ai neoeletti rivolgo i miei auguri di buon lavoro e a tutti i partecipanti un sentito ringraziamento per l’entusiasmo con cui animano ogni giorno il Centro» afferma la vicesindaca e assessora ai servizi sociali, Samanta Coppi.

«Nel mio ruolo di Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sento questo luogo come un presidio essenziale per la nostra comunità: contrastare la solitudine e coltivare la socialità significa prendersi cura della salute di tutti. È proprio da qui che partiremo, lavorando in piena sinergia insieme ai Servizi Sociali e a tutta l’Amministrazione per trasformare le idee in iniziative concrete. Perché una comunità cresce davvero quando nessuno si sente solo, ed è questo il valore più grande del nostro Centro: uno spazio in cui le relazioni diventano accoglienza, vicinanza e cura reciproca».

L’assemblea pubblica del 18 novembre, aperta a tutti i residenti con età minima di 65 anni, si è articolata in momenti di confronto e di democrazia: spiegazione dei compiti e dei ruoli dell’organo da parte dell’Ufficio servizi sociali, resoconto delle attività svolte dalla Consulta uscente durante il precedente mandato triennale, raccolta delle candidature e breve presentazione dei candidati, operazioni di voto e successivo spoglio.