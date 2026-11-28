Un migliaio di persone questa mattina nella chiesa di San Paolo, nel centro storico di Olbia, ha voluto portare l’ultimo saluto ad Augusto Navone, biologo marino, padre dell’Area marina protetta di Tavolara che ha diretto per 18 anni e attualmente presidente della Fondazione Imc (centro marino internazionale) di Oristano. La sua morte improvvisa, all’età di 70 anni, ha destato una profonda commozione in una città alla quale ha dedicato molte energie, nel lavoro di tutela dell’isola simbolo di Olbia, nei banchi del Consiglio comunale e della Giunta negli anni Novanta e recentemente come candidato sindaco, nella cultura con l’idea del festival del cinema di Tavolara, nello sport. Tra i tanti partecipanti ai funerali l’ex ministro Graziano Delrio accompagnato dal vice presidente della Regione Giuseppe Meloni. Olbia si è stretta in un forte abbraccio alla famiglia, la moglie Marina, compagna di una vita, i figli Silvia e Pietro, i fratelli Marco e Stefano e la sorella Olivia.

E Giuseppe Meloni, proprio stamattina, ha voluto dedicare a Navone lo stanziamento di cinque milioni per l’Amp di Tavolara, con un progetto che prevede il collegamento dell’isola alla rete elettrica pubblica in media tensione, un sistema comune di dissalazione, accumulo e distribuzione dell’acqua, una dorsale fognaria per la futura raccolta e il convogliamento dei reflui e un nuovo depuratore. «Un risultato che oggi assume per me un significato particolare, all’indomani della scomparsa improvvisa di Augusto Navone, un amico carissimo, che per diciotto anni ha diretto l’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. Conosco bene l’amore che nutriva per quest’isola, quanto si sia speso per la sua salvaguardia e infatti questa notizia lo ha reso felicissimo, quando gliel’ho comunicata la sera prima che ci lasciasse», ha dichiarato il vicepresidente della Regione: «Era un uomo di straordinario valore umano e professionale, di grande sensibilità e intelligenza, che ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla tutela dell’ambiente e alla sua comunità. Con la sua competenza ha contribuito a fare dell’Area marina protetta di Tavolara un punto di riferimento internazionale per la conservazione della biodiversità e la ricerca scientifica. La sua esperienza come presidente della Fondazione IMC ci aveva offerto nuove occasioni per lavorare insieme. Avevamo ancora tante idee, tanti progetti in cui credevamo e che volevamo realizzare. La Sardegna perde un professionista di grandissimo valore, un uomo che ha saputo mettere il proprio sapere al servizio della collettività. Alla sua famiglia va il mio abbraccio più affettuoso». Nei giorni scorsi hanno voluto ricordare Navone anche la Fondazione Imc, l’Area marina protetta di Tavolara e altri organismi di tutela del mare con i quali il biologo ha collaborato.