Palau, a caccia senza licenza: la Forestale gli sequestra 4 fucili

Il personale della Stazione del Corpo Forestale di Palau ha effettuato una operazione domenica scorsa nelle campagne di Santa Teresa Gallura. Un uomo è stato sottoposto a controlli e ha ammesso di avere partecipato a una battuta di caccia grossa senza le autorizzazioni alla attività venatoria.

Il personale del Corpo Forestale ha trovato, nascosto tra i cespugli, un fucile calibro 12, del quale il soggetto ha ammesso la disponibilità. L’uomo ha anche confermato di aver tentato di sottrarre l’arma al controllo. Il fucile è stato sequestrato. Inoltre è scattata la sospensione del porto d’armi e all’uomo sono stati ritirati quattro fucili e una pistola.