La corte d’appello di Sassari, presieduta dal magistrato Giovanni Delogu, ha deciso che il processo sul caso Grillo sarà celebrato a porte chiuse.

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Sono stati accolte le richieste degli avvocati di parte Civile, Giulia Bongiorno e Dario Romano. I legali che assistono la presunta vittima della violenza sessuale di gruppo contestata, avevano chiesto la massima tutela della loro assistita.

Le difese dei quattro ragazzi sotto processo avevano invece sollecitato un dibattimento a porte aperte. La la motivazione principale della decisione è la tutela della persona offesa e in particolare evitare vittimizzazione secondaria.

L’Ordine dei giornalisti della Sardegna e della Liguria aveva chiesto un’udienza pubblica.

L’udienza è stata poi rinviata al prossimo 10 febbraio, con la sentenza che potrebbe essere emessa il 6 giugno 2027.