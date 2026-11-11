Il centro di Maltana, denominato Villa Chiara, nella periferia di Olbia, che accoglie persone con disabilità fisica e mentale, diventando una struttura tra le più funzionanti dell'isola, ora ha spazi più consistenti, maggiore comfort e più autonomia, per accogliere altri ospiti, oltre a quelli che vi soggiornano ormai da qualche anno. Anche quest'anno, grazie alla partecipazione al bando “Volontariato, Filantropia e Beneficenza” della Fondazione di Sardegna, la struttura ha potuto dare concretezza a un nuovo progetto di miglioramento della qualità della vita delle persone che vi vengono accolte. C'è infatti un nuovo allestimento delle camerette, dedicate alla futura accoglienza delle persone con disabilità. L'intervento ha interessato gli arredi e la dotazione degli ambienti, con soluzioni pensate per rendere gli spazi più funzionali, accoglienti e sicuri: letti e arredi adeguati alle esigenze dei futuri ospiti, ausili per il bagno dedicati alle persone con disabilità, fasce paracolpi e protezioni paraspigoli per una maggiore tutela e sicurezza negli ambienti di vita quotidiana.

«Un intervento importante - dice Tore Acca, uno dei fondatori di Villa Chiara - che proietta Villa Chiara in una dimensione che va oltre i confini della Gallura, che da la possibilità di accogliere persone disabili provenienti anche da diverse parti dell'isola, per l'integrazione sociale».

In pochi anni è diventata il fiore all'occhiello per l'accoglienza di persone disabili, con una realtà che è diventata un esempio in tutta l'Isola, grazie alla disponibilità dimostrata dalla Fondazione Sardegna.