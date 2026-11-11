Ci sono anche due giovani olbiesi tra i 15 componenti del Tavolo permanente G2 – Nuove Generazioni, nuovo organismo insediatosi il 3 novembre a Cagliari, nella sede dell'assessorato regionale del Lavoro. Si tratta di Sharon Guzman, giovane imprenditrice di origine peruviana, e Rodion Manko, di origine ucraina, entrambi consiglieri dell'associazione olbiese New Generation on the Wave, da tempo impegnata nella promozione del dialogo interculturale e della partecipazione civica. Un riconoscimento importante per i due giovani, che avranno l'opportunità di portare la propria esperienza e il proprio punto di vista all'interno di uno spazio istituzionale dedicato alle nuove generazioni, contribuendo al confronto sulle politiche regionali che riguardano i giovani con background migratorio. Il Tavolo G2 è un organismo consultivo e propositivo della Consulta regionale per l'Immigrazione, previsto dal Programma annuale per l'immigrazione 2026. Il suo compito è affiancare la Giunta regionale, offrendo ai giovani nati o cresciuti in Sardegna da genitori stranieri uno spazio stabile di partecipazione e confronto sui temi che interessano il loro presente e il loro futuro. I 15 componenti, di età compresa tra i 19 e i 33 anni, sono stati selezionati attraverso un avviso pubblico, con l'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata per provenienza, genere e territorio. Tra le questioni al centro del loro lavoro ci saranno istruzione, inserimento lavorativo, coesione sociale e innovazione interculturale. “Siamo orgogliosi che due ragazzi della nostra associazione siano stati scelti per rappresentare Olbia in questo organismo e siamo fiduciosi nel lavoro che potranno svolgere”, ha dichiarato Wided Maafi, presidente di New Generation on the Wave. Per Sharon Guzman, l'ingresso nel Tavolo rappresenta un'occasione per trasformare la propria esperienza personale e professionale in un contributo concreto alle politiche regionali. “Per me, giovane imprenditrice, far parte del Tavolo G2 è un risultato molto importante. Posso portare la mia storia e la mia esperienza di ogni giorno nel lavoro che svolgo e farle contare dove si prendono le decisioni”. Sharon racconta con entusiasmo anche il gruppo di giovani che si è formato attorno a questa iniziativa: "È un bellissimo gruppo, composto da futuri medici che non vogliono andare via dalla Sardegna, mediatrici, laureati, ragazzi che sono tornati dopo esperienze Erasmus e altri che hanno scelto di rimanere qui. Sono giovani che credono che questo Tavolo rappresenti una grande opportunità per il territorio”. Dello stesso parere Rodion Manko, che guarda al nuovo incarico come a un'occasione per mettere a disposizione competenze, idee e valori. “Spero di poter portare nel Tavolo G2 i miei valori e le mie competenze per contribuire a migliorare la convivenza sociale e l'integrazione. Siamo motivati ed entusiasti e abbiamo idee da proporre”. La presenza di Sharon e Rodion nel nuovo organismo regionale rappresenta anche un importante risultato per New Generation on the Wave, associazione che, ad Olbia, lavora per costruire ponti tra persone, culture e istituzioni, promuovendo occasioni di incontro, crescita e corresponsabilità.