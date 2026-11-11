Per lui il limite è zero. Nel sangue aveva invece 2,32 grammi di alcol per ogni litro di sangue. Per questo la polizia stradale di Siniscola ha ritirato la patente a un camionista moldavo.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata del 3 novembre sulla Sassari-Olbia, in territorio del capoluogo gallurese. Gli agenti hanno fermato per un controllo un autoarticolato, rendendosi subito conto del forte stato di alterazione psicofisica del conducente, un quarantenne originario della Moldavia.

Sottoposto all’alcoltest il camionista ha fatto registrare un tasso alcolemico di 2,32 g/l, un valore altissimo per un autista professionale, per il quale la legge prevede il limite tassativo di 0,0 g/l.

Il conducente è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania e gli è stata ritirata la patente.

(Unioneonline)