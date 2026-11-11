Creare nuove opportunità di lavoro, sostenere chi vuole fare impresa e contrastare lo spopolamento attraverso la cooperazione. “Cooperare, creare, restare”, l'iniziativa promossa da Regione Sardegna e dall'ASPAL farà tappa a Tempio Pausania venerdì 13 novembre, alle 9.30, nella Sala Auditorium di via Sacro Cuore 3.

Un appuntamento rivolto a cittadini, aspiranti imprenditori, professionisti e a quanti sono interessati a conoscere gli strumenti disponibili per avviare un'attività in forma cooperativa. Al centro dell'incontro ci saranno le misure regionali a sostegno delle cooperative, i servizi per l'autoimpiego e l'imprenditorialità, le agevolazioni e le opportunità per accompagnare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. L'iniziativa assume un significato particolare per il territorio, dove la creazione di nuove attività economiche e la possibilità di generare occupazione rappresentano elementi importanti per contrastare lo spopolamento e rafforzare il tessuto sociale ed economico delle comunità locali.

La cooperazione, in questo senso, può diventare uno strumento concreto per mettere insieme competenze, risorse e idee, dando vita a progetti capaci di rispondere ai bisogni del territorio. Un'attenzione particolare sarà riservata anche alle cooperative di comunità, modelli imprenditoriali che puntano a valorizzare le risorse locali e a offrire servizi e opportunità nei centri più piccoli. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della sindaca Gianna Masu e di Marco Decandia, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Olbia-Tempio. Seguirà l'intervento di Giorgio Biddau, dirigente dell'Assessorato regionale del Lavoro, che illustrerà le misure messe in campo dalla Regione Sardegna per contrastare lo spopolamento e sostenere le cooperative, comprese quelle di comunità. Gian Mario Addis, coordinatore del Centro per l'Impiego di Tempio, presenterà invece i servizi disponibili per chi intende intraprendere un percorso di autoimpiego e imprenditorialità. La seconda parte dell'incontro sarà dedicata agli aspetti più pratici legati alla costituzione e alla gestione di un'impresa cooperativa. Interverranno Roberto Addis dell'Ordine dei Commercialisti di Tempio Pausania, Filippo Sanna di AGCI, Antonio Ignazio Italo Garau e Giancarlo Puddu di Unicoop, che approfondiranno gli adempimenti, le agevolazioni e le prospettive di crescita delle cooperative. L'appuntamento di Tempio fa parte di un percorso di quattro incontri organizzati in territori sardi particolarmente esposti al rischio di spopolamento, con l'obiettivo di far conoscere le opportunità offerte dalla cooperazione e favorire la nascita di nuove esperienze imprenditoriali.

Il calendario prevede anche una tappa a Lanusei, giovedì 12 novembre, alle 9.30, nell'Aula Consiliare di via Roma 110. Dopo i saluti del sindaco Davide Burchi, interverranno Giorgio Biddau per l'Assessorato regionale del Lavoro e Daniela Alterio e Federica Seoni dell'ASPAL, che illustreranno le misure di sostegno e i servizi per l'autoimpiego. Gli aspetti operativi della creazione di una cooperativa saranno approfonditi da Giuseppe Demara dell'Ordine dei Commercialisti di Cagliari e Davide Marini di Uecoop. Le due giornate sono promosse dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e dall'ASPAL, in collaborazione con i Comuni di Tempio Pausania e Lanusei e le associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo: Legacoop, AGCI Sardegna, Unione Italiana Cooperative Sardegna, Uecoop e Confcooperative.