C’è un indagato per la morte del sub sassarese Fabio Farina, si tratta dell’imprenditore Giuseppe Marcon, 52 anni, teresino, titolare della società per la quale lavorava la vittima. La contestazione della pm Milena Aucone è omicidio colposo.

L’iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Tempio è un atto dovuto, Marcon (difeso dal penalista Fabio Varone) è chiamato in causa come titolare dell’impresa per la quale Fabio Farina stava effettuando dei lavori nel campo boe di La Marmorata (Santa Teresa Gallura). Sono stati notificati gli atti del conferimento dell’incarico (lunedì prossimo) per l’autopsia sul corpo della vittima (consulenza affidata alla dottoressa Matilde Ruju) e Marcon avrà la possibilità di nominare un perito di parte. Nessun commento del difensore dell’imprenditore, il penalista Fabio Varone.

Il decesso di Fabio Farina è avvenuto la mattina di lunedì scorso, dopo un lungo e purtroppo inutile tentativo di rianimazione.

La Procura di Tempio ha chiesto alla dottoressa Ruju di accertare, oltre alla causa del decesso, anche se ci sono segni di violenza sul corpo del sub. Un quesito che, stando a indiscrezioni, si spiega con la necessità di chiarire alcune circostanze, ad esempio la posizione del corpo di Farina nel campo boe dove erano in corso le operazioni per lo spostamento dei corpi di ancoraggio. Inoltre deve essere verificata un’altra circostanza, si parla di una corda attorcigliata attorno al corpo della vittima.