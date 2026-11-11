Nell’estate del 2010, stando alle indagini dei Carabinieri, avevano messo insieme una serie di colpi clamorosi, a Porto Cervo, a Olbia e in altri centri della Gallura costiera.

Un gruppo di persone, nomadi italiani residenti in Toscana, aveva imperversato in Costa Smeralda ed era stato soprannominato “la banda dello smeriglio” per l’abilità nell’apertura delle casseforti. Il Tribunale di Tempio ha dichiarato, a distanza di 16 anni dai fatti, la prescrizione di tutti i reati.

Tra le vittime il sottosegretario al Lavoro, in carica all’epoca dei fatti, Paolo Mammola. Dalla sua villa di Porto Cervo vennero portati via anelli, orologi Rolex, collane, bracciali per un valore complessivo di 250mila euro.

Altro colpo della banda quello nella residenza di una contessa romana, 70 anelli in oro e diamanti, 80 bracciali in oro, 70 collane con pietre preziose e perle, 15 orologi di marca, tra cui tre Rolex, e diverse monete antiche. I Carabinieri recuperano buona parte della refurtiva. Uno dei personaggi principali coinvolti nell’inchiesta era Mariolino Alasia, difeso dal penalista Mario Perticarà.