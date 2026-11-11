Il Comune di Santa Teresa Gallura punta sul mercato turistico svizzero e sulla valorizzazione del patrimonio archeologico per ampliare la promozione del territorio oltre i confini regionali. Due delibere, approvate dalla Giunta guidata dalla sindaca Nadia Matta, autorizzano la partecipazione istituzionale ad altrettante manifestazioni in programma nel 2027, a Lugano e Milano.

Il primo appuntamento sarà dall'8 all'11 aprile, al Centro Esposizioni della città svizzera, con «Ti Sana», fiera dedicata al benessere e al vivere consapevole. Una manifestazione che, secondo gli organizzatori, nell'ultima edizione ha registrato circa 16mila visitatori. L'amministrazione intende utilizzare questa occasione per presentare le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di Santa Teresa a un pubblico potenzialmente interessato a forme di turismo diverse da quello esclusivamente balneare.

L'altra iniziativa riguarda il progetto espositivo sulla civiltà nuragica, previsto a Milano tra gennaio e marzo del prossimo anno. L'evento si inserisce nel percorso della candidatura Unesco del patrimonio nuragico della Sardegna. Il Comune parteciperà con l'obiettivo di far conoscere le testimonianze archeologiche presenti nel territorio teresino, collegandole alla storia più antica dell'isola. «Investiamo sulla valorizzazione del territorio e sulle sue eccellenze», dichiara l'assessore al Turismo Alessandro Alluttu. L'obiettivo, precisa, è «intercettare nuovi flussi di turismo di qualità, generare ricadute economiche concrete».

Le due partecipazioni rappresentano dunque una scelta di promozione turistica e culturale rivolta a pubblici differenti. Restano da definire gli aspetti organizzativi e le risorse necessarie alla presenza del Comune alle manifestazioni.