Loro, stando a indiscrezioni, non saranno in aula, ma domani in Corte d’Appello a Sassari sarà subito battaglia sulla sentenza di condanna di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Si apre il processo di secondo grado sul presunto stupro di una studentessa milanese di poco più di vent’anni. Domani il giudice relatore illustrerà il caso ai magistrati della Corte d’Appello.

La Procura generale sarà rappresentata da Marco Nassi. Le difese solleciteranno una nuova istruttoria sui fatti avvenuti a Porto Cervo, nella villetta della famiglia Grillo, tra il 16 e il 17 luglio del 2019. Nei motivi d’appello c’è una raffica di contestazioni mosse dai legali alla regolarità della sentenza di condanna del Tribunale di Tempio: violazione diritto di difesa e del contraddittorio, vizio di motivazione, vizio della formazione della prova e omessa ed erronea valutazione della prova. Tra le questioni c’è anche la revoca della testimonianza di un giovane norvegese che era stato accusato di stupro, ingiustamente sostiene lui, dalla vittima del caso Grillo.

Le difese considerano il ragazzo un testimone chiave escluso ingiustamente dal dibattimento, una persona che avrebbe potuto mettere in discussione l’attendibilità della studentessa, grande accusatrice dei quattro ragazzi di Genova. I difensori sono Antonella Cuccureddu, Mariano Mameli, Ernesto Monteverde, Enrico Grillo, Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro. La vittima è invece assistita dall’avvocata Giulia Bongiorno che con una memoria di 700 pagine ha portato nuovi argomenti alla tesi dell’accusa. Non è escluso che la presunta vittima possa essere sentita di nuovo in aula.