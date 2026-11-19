È stata presentata dal sindaco di Calangianus ed è stata approvata dal PLUS di Tempio Pausania, la proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato di interventi a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. La proposta, riferisce un comunicato del sindaco Fabio Albieri, “nasce dalla consapevolezza della necessità di dare risposte concrete, continuative e strutturate a una realtà che coinvolge un numero sempre maggiore di persone e famiglie e che richiede una particolare attenzione da parte delle istituzioni. L'obiettivo è costruire un modello di intervento territoriale capace di accompagnare le persone con autismo nelle diverse fasi della vita, dalla prima infanzia all'adolescenza, fino all'età adulta e alla giovane età adulta, garantendo percorsi personalizzati, continuità assistenziale, sostegno all'autonomia, sviluppo delle capacità relazionali e opportunità di inclusione sociale”.

In Sardegna si stima la presenza di circa 9.800 persone con disturbo dello spettro autistico, tra bambini e adulti. Nel Nord Sardegna permangono difficoltà legate alla presa in carico, alla disponibilità dei servizi e alla continuità dei percorsi educativi, assistenziali e riabilitativi presenti nel territorio. “Una criticità particolarmente significativa riguarda la carenza di presidi specialistici sul territorio e, nello specifico, l'assenza di un servizio di Neuropsichiatria infantile a Tempio Pausania, una mancanza che rappresenta un'importante difficoltà per le famiglie, soprattutto per quelle del territorio che devono affrontare spostamenti, problemi organizzativi e ulteriori disagi per accedere alle prestazioni necessarie”, sottolinea Fabio Albieri.

Il progetto intende quindi promuovere una presa in carico globale e personalizzata, superando la frammentazione degli interventi e favorendo una maggiore integrazione tra i diversi soggetti che, a vario titolo, si occupano delle persone con autismo.