Ricorso respinto e confermata la misura della custodia cautelare in carcere. Resta in cella Mohamed Maher Abdou Elkhodary, il giovane di cittadinanza egiziana accusato di avere accoltellato l’artista di strada pugliese Pietro Sciusco.

Il Tribunale del Riesame di Sassari ha ritenuto che vi siano i presupposti per la misura più severa, valutate le argomentazioni della difesa (gli avvocati Aurora Masu e Giuseppe De Meo) e della pm Noemi Mancini.

Il delitto risale al pomeriggio del 27 ottobre scorso. Mohamed Maher Abdou Elkhodary è accusato di avere sferrato un fendente letale, indirizzato al cuore, che non ha lasciato scampo alla vittima. Ancora oggi non è chiaro quale sia il movente dell’omicidio.

Riguardo alla posizione del giovane arrestato sta emergendo un quadro di abuso di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Il Tribunale del Riesame ha sicuramente tenuto conto della situazione di forte tensione e di preoccupazione a Olbia, dopo l’ennesimo episodio di violenza nel centro della città.

Sono in corso indagini sulle dichiarazioni e il ruolo di un altro giovane nordafricano che avrebbe fatto salire sul suo monopattino Mohamed Maher Abdou Elkhodary dopo il delitto.