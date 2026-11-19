Vittorio Lauria, coimputato nel processo per stupro di gruppo in Sardegna, si dissocia dall'intervista show di Ciro Grillo su Telenord. «Potevi almeno avvisarmi», avrebbe scritto in un messaggio all’amico.

A quanto si apprende, Lauria non ne sapeva nulla e Grillo non ha avvisato gli amici della sua decisione di andare in tv, dove ha attaccato frontalmente Giulia Bongiorno, legale della presunta vittima, e ha pronunciato frasi infelici sulle donne, sulla stessa presunta vittima, sull’alcol prima del sesso, tanto da far definire alla stessa Bongiorno la sua intervista una «confessione».

Grillo, tra le altre cose, ha infatti detto parole che possono finire dritte nel fascicolo del processo d’appello appena iniziato a Sassari. «Non è onere mio verificare se la ragazza è in grado di esprimere un consenso», ha affermato ad esempio, spiegando inoltre che disinibire è lo scopo dell’alcol e che «l’alcol è preordinato al rapporto sessuale».

Oggi, in una nota diffusa dal suo legale, Lauria si è completamente dissociato: «Ho assoluta fiducia nella magistratura certo che le mie ragioni verranno compiutamente valutate e analizzate e che porteranno a un'assoluzione dai reati che non ho commesso. Non ero stato informato dell'intervista televisiva rilasciata da Ciro così come della decisione di esporsi mediaticamente né, a maggior ragione, potevo immaginare i contenuti dei suoi pensieri personali dai quali prendo le distanze».

«Ad oggi - conclude - siamo sempre stati oggettivamente identificati come una persona unica, corrispondente all'immagine del nostro coimputato (Ciro Grillo, ndr ). Siamo, però, ragazzi con le nostre individualità e pensieri autonomi e, se è pur vero che dal punto di vista processuale i nostri difensori hanno condiviso le medesime scelte tecniche, non posso accettare che mi venga costruita addosso un'immagine che non mi corrisponde quale conseguenza dell'autonoma iniziativa di Ciro di spostare sul piano mediatico una vicenda che doveva e deve restare nelle sedi competenti nei cui confronti, come detto, ripongo rispetto e fiducia».