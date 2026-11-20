Dieci postazioni, cinque con la ricarica per le e-bike, e piccoli spazi dedicati al deposito di caschi e oggetti: oggi pomeriggio, a Olbia, è stata inaugurata la prima velostazione della Sardegna. Installata nel piazzale antistante la stazione ferroviaria Terranova, al rimessaggio per le biciclette, un prefabbricato di acciaio bianco, si accede gratuitamente con un QR code e un'app. Realizzata all'interno del progetto Mezzo ½, nato per promuovere una mobilità sostenibile accessibile e inclusiva, finanziato da Fondazione con il Sud, che ha coinvolto tante associazioni del territorio guidate dal laboratorio Hub.mat, la velostazione è pensata per promuovere l'Intermodalità negli spostamenti.

“È un passo avanti per la mobilità sostenibile che dà la direzione alla viabilità in Sardegna e fa da apripista ad altre comunità”, ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, che ha tagliato il nastro insieme al preposto di RFI, Pierpaolo Olla, al mobility manager del Comune, Sergio Usai e alla rappresentante di Hub.mat, Michela Fancello.

In occasione dell'attivazione del deposito, Nizzi ha annunciato la realizzazione di una pista ciclabile sulla linea ferroviaria Sassari - Palau, lunga centocinquanta chilometri, dismessa nel 1997 e attualmente attiva come binario per i convogli turistici. “Con la Provincia, stiamo valutando l'ipotesi di un percorso ciclabile al posto della rete ferroviaria che da Palau arriva a Sassari, sull'esempio di tanti paesi del nord Italia: oltre a essere un percorso stupendo, permette di mettere in contatto la costa con l'interno dell'isola”, ha spiegato Nizzi.