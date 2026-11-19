Lunedì 23 novembre, alle ore 10, ad inizio di seduta di Consiglio comunale, sarà presentato il restyling dello stemma comunale, frutto dell’analisi del gonfalone depositato presso le sedi comunali, delle indicazioni contenute nello Statuto, delle ricerche presso l’Ufficio Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato.

“Durante la seduta del Consiglio illustreremo l’iter che ha portato alla rielaborazione dello stemma e del marchio per condividere con la massima assemblea cittadina gli elementi araldici, i caratteri, la tipografia, le sfumature di colore - precisa il presidente del Consiglio Comunale, Mario Russu -. Tutto è stato analizzato e rielaborato per riportare alla luce le caratteristiche che segnarono la nascita di Arzachena come Comune autonomo nel 1922”.

Lo stemma di un Ente, afferma il sindaco Roberto Ragnedda, “è simbolo della sua storia e della sua identità. Lo studio condotto negli ultimi mesi completa un percorso fondamentale per garantire la riconoscibilità del Comune di Arzachena e il suo valore istituzionale in ogni ambito della comunicazione, sia all’interno degli uffici che verso l’esterno: valorizziamo così le origini e la storia della comunità. Per questo, l’utilizzo del logo potrà avvenire solo dietro il rispetto delle regole per una applicazione appropriata e rispettosa dell’istituzione che rappresenta e delle intenzioni che ispirarono i padri fondatori di Arzachena”. Il manuale di immagine sarà divulgato sul sito web del Comune ed entrerà in vigore con l’approvazione della delibera consiliare