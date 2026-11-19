Il capo dei pm (facente funzioni) di Tempio, Alessandro Bosco, ha impugnato la sentenza di condanna a 15 anni di carcere di Fabio Malu e così la Procura riapre il processo sull’omicidio di Davide Unida.

Malu era stato riconosciuto responsabile di omicidio preterintenzionale, secondo la Corte d’Assise di Sassari Malu non voleva uccidere, non voleva il contatto diretto con Davide Unida e non voleva regolare i conti in strada con la vittima. Quindi il reato era stato derubricato a omicidio preterintenzionale.

Ora il pm Alessandro Bosco insiste per l’omicidio volontario con una serie di pesanti aggravanti.

Secondo Bosco, Fabio Malu, la sera dell’otto luglio 2023 aveva tutte le possibilità per evitare la colluttazione con la vittima: era dentro la sua abitazione, a Luras, e vedeva Unida in strada. Se non avesse deciso di uscire per affrontarlo, il litigio del pomeriggio non avrebbe avuto alcuna ulteriore conseguenza.

Il procuratore di Tempio, nel processo di primo grado (Corte d’Assise di Sassari) aveva chiesto la pena dell’ergastolo. L’avvocato di parte civile, Sergio Milia, aveva sollecitato l’appello, Malu è difeso dal penalista Giampaolo Murrighile.