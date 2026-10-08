C’è La Maddalena, quale località sarda, nel viaggio attraverso l’Italia costruito da Edoardo Sylos Labini nel volume «Le città identitarie. Luoghi e personaggi che hanno fatto la storia della provincia italiana», pubblicato da Rai Libri: è La Maddalena.

Il libro, uscito il 23 settembre, propone venti tappe, una per ciascuna regione, mettendo insieme piccoli e medi centri e figure che hanno inciso nella storia e nella cultura nazionale. Il percorso parte da Pomezia e prosegue attraverso Lucca, L’Aquila, Ascoli, Ferrara, Trieste, Loano, Rovereto, Sorrento, Catania, Lecce, La Maddalena, Pavia, Chioggia, Casale Monferrato, Potenza, Campobasso, Cervinia, Norcia e Pizzo. Venti luoghi scelti per raccontare un’Italia lontana dalle grandi metropoli, ma ricca di vicende, tradizioni e personaggi spesso di rilievo nazionale.

La tappa maddalenina passa attraverso tre figure molto diverse tra loro. Domenico Leoni, detto Millelire, protagonista nel 1793 della difesa dell’Arcipelago contro la spedizione francese alla quale partecipò il giovane Napoleone Bonaparte; Giuseppe Garibaldi, che fece di Caprera la propria dimora; Gian Maria Volonté, legato profondamente all’isola e qui sepolto.

Il volume sarà presentato oggi, giovedì 8 ottobre, alle 18 al Mercato Civico. Con Sylos Labini interverranno Anna Piras della Rai, la vicesindaca Federica Porcu e il consigliere comunale delegato alla Cultura Michele Esposito. Modererà il giornalista e scrittore Michael Bonannini.

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