Nel mirino del sedicente leader del Vilayet di Misoginistan, Mikhail Andropov, anche alcune scuole di Olbia. Destinatarie della mail con la minaccia di un allarme bomba arrivata a circa trecento istituti italiani, nelle scuole olbiesi sono scattate le procedure di sicurezza, adottate a scopo precauzionale.
Evacuato l'istituto professionale Ipia Amsicora, nei pressi di Corso Vittorio Veneto. Sul posto la Polizia di Stato, nella scuola superiore è suonata la sirena di allarme e gli studenti si sono riversati, ordinatamente, nel cortile dell'edificio, per fare rientro dopo circa venti minuti.
Nelle altre scuole cittadine sono in corso controlli effettuati dalla Polizia di Stato ma senza interruzione dell'attività didattica.