A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato alle 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.

Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che alla riunione parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell'intelligence e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn).

(Unioneonline)