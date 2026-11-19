Spunta la luna dal monte. Ed è subito Sardegna, quella che capiscono tutti, anche il pubblico di Sanremo. Chissà se davvero la famiglia Kassam, francofona, canticchiasse la hit di Tazenda-Bertoli in macchina come mostra la serie tv (citazione d’ambiente comprensibile) in una scena alla Nanni Moretti.

Quel che è certo è che in quella disgraziata notte, il 15 gennaio del 1992, la luna c’era davvero. Una luna quasi piena affacciata sul mare piatto di gennaio. Una notte quieta d’inverno interrotta da un insolito via vai di elicotteri con il faro puntato verso il basso e da una dritta arrivata – per vie avventurose – ai cronisti di turno. Un sequestro in Costa Smeralda. Le voci si inseguono: è un bambino, un principe arabo, un parente dell’Aga Khan. Il legame con Karim, che in realtà era di amicizia familiare e comune fede religiosa, finisce in prima pagina su tutti i quotidiani.

Inizia così un sequestro, quello di Farouk Kassam, che ha fatto storia e non poteva che fare audience in tv. Per la lunga e crudele prigionia di un bambino, per il coinvolgimento – in momenti e vesti diverse – di due figure di primo piano del banditismo, Matteo Boe e Graziano Mesina, per i misteri mai chiariti. Il primo caso di cronaca in costante diretta tv. Il primo sequestro che ha visto la netta presa di distanza della società civile sarda alla quale finora la serie tv non ha reso giustizia.