Un’occasione di confronto e aggiornamento per le Pro Loco del territorio. Domani, giovedì 19 novembre dalle 18 alle 20, nella DoMusArT di via Neghelli, si svolgerà un incontro organizzato dalla Pro Loco di Quartucciu, finalizzato a migliorare la corretta gestione delle attività. Nella riunione si farà riferimento agli adempimento amministrativi e alla predisposizione dei bilanci.

Tra i temi affrontati ci saranno: la situazione attuale dell’Ente e dell’Epli, la corretta predisposizione e gestione dei bilanci 2026 e 2027 e le principali criticità organizzative delle associazioni. Gli argomenti saranno affrontati con il supporto di videoproiezioni, esempi concreti e indicazioni pratiche. Infine, al termine della riunione, verrà distribuita una chiavetta USB con la documentazione.

All’incontro è già certa la partecipazione di ben 9 Pro Loco provenienti dai paesi vicini: Sinnai, Soleminis, Settimo San Pietro, Serdiana, Sestu, Maracalagonis, Quartucciu, Pirri, e Uta. L’iniziativa è rivolta non solo ai presidenti, ma anche a segretari, tesorieri e consiglieri. Con la sala che sarà aperta al pubblico, l’incontro potrà essere l’occasione di scoprire da vicino la realtà Pro Loco, che da tempo invoca un ricambio generazionale che tarda ad arrivare.