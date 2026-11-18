La comunità paulese si prepara a vivere una delle manifestazioni più sentite e partecipate dell'anno. Domenica 6 dicembre il centro storico farà da cornice a "Forros Apertos", l'evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche locali, promosso dal Comune con la collaborazione dell'Unione dei Comuni del Guilcier. La giornata prenderà il via alle 9.30 al Museo Palazzo Atzori con Trame di pane, un percorso tra racconti, saperi antichi e cultura della panificazione che accompagnerà i visitatori alla scoperta di una delle tradizioni più identitarie del territorio. Dalle 10.30 le vie del paese si animeranno con numerose dimostrazioni e attività: dall'apertura degli antichi forni alla preparazione e cottura del pane, passando per la lavorazione del latte e la produzione del formaggio. Spazio anche alla cultura e alle tradizioni popolari con la mostra dei costumi, la vestizione di coppie in abito tradizionale e l'esposizione della bardatura storica dei cavalli. Un'occasione per riscoprire usanze e mestieri tramandati di generazione in generazione. Nel pomeriggio l'appuntamento si sposterà in piazza Santa Maria Maddalena con Sa Festa de Sant'Andria, tra musica, convivialità e degustazione dei vini novelli. Alle 17 il gran finale sarà affidato ai balli tradizionali con il gruppo Unu Sero Festende.