Rilancio della Compagnia barracellare, variazioni di bilancio per scuole e manutenzioni, e nuove nomine nella Pro loco. Sono questi i punti principali affrontati nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Ghilarza, che ha aperto i lavori deliberando l'ingresso di 14 nuovi barracelli (portando il totale da 33 a 47) per rafforzare il presidio del territorio. “Riteniamo che il rinnovo e il rafforzamento della compagnia siamo importanti per il nostro territorio, soprattutto per il contributo che i barracelli possano offre nella tutela delle campagne, nella prevenzione degli incendi e nella salvaguardia del patrimonio rurale”, è stato ribadito dall’aula prima di procedere con la votazione. L’Assemblea civica ha proceduto quindi con l’esame di alcune variazioni al bilancio. In entrata 131 mila euro aggiuntivi per il fondo unico. In entrata anche un trasferimento straordinario di Iscol@ per intervenire alle Elementari dove, mesi addietro, era crollato il controsoffitto dei bagni al piano superiore. In particolare, poi 5 mila euro saranno destinate all’acquisto di una pensilina per gli studenti, 15 mila per la sistemazione delle luminarie per Natale, altri 15 mila per l’impermeabilizzazione della terrazza di villa Deriu, 4 mila per l’impianto di climatizzazione delle scuole elementari, altri 4 mila per icrementare le risorse per i barracelli. Ed ancora con la variazione si stanno incrementando le risorse per l’impianto di videosorveglianza e con mille euro si stanno acquistando delle scale per il cimitero. Via libera del Consiglio alle partecipate: Abbanoa, l’Ente di governo, la Fondazione Casa museo Antonio Gramsci e la Fondazione Sardegna Isola del romanico. In chiusura l’aula ha nominato i propri rappresentanti all’interno del Consiglio della Pro loco: saranno Roberto Schirra e Valentina Congiu. “Negli ultimi anni non era stato designato nessun rappresentante del Comune, ma noi ci tenevamo a farlo anche per dare un segnale della volontà di collaborare”, ha chiarito la sindaca Eugenia Usai.