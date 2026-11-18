Malore in campo ad Ozieri durante la partita tra Ozierese e Thiesi. Giovanni Canu, difensore della squadra canarina, si è sentito male improvvisamente e si è accasciato nell'area gioco davanti agli occhi dei compagni.

L'episodio, che ha messo in allarme i presenti, è successo nel pomeriggio al secondo tempo della sfida, quando al 50' il giocatore si è fermato ed è svenuto.

L'uomo è stato immediatamente soccorso e, in seguito, affidato agli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasferito con urgenza in ambulanza, presso il pronto soccorso di Ozieri, per essere sottoposto ad accertamenti. La gara è stata sospesa per oltre quindici minuti.