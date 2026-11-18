Per la gestione del verde cittadino si dovrà ripartire da capo. Si chiude infatti con una risoluzione per grave inadempimento, il rapporto tra il Comune di Bosa e la Terra Marina di Sassari. A sancirlo è la determinazione firmata dal responsabile dell'Area Ambiente, Assetto del Territorio e Patrimonio, che pone fine al contratto biennale. L'appalto, dal valore di circa 230 mila euro, riguardava la manutenzione di parchi, giardini, aree verdi e alberate stradali. Nella determinazione il Comune motiva la decisione richiamando una serie di contestazioni formalizzate nei mesi successivi all'affidamento. Secondo quanto riportato negli atti, «il direttore dell' esecuzione del contratto ha emesso cinque ordini di servizio tra giugno e settembre 2026 per richiamare la ditta al rispetto delle obbligazioni e che tali richiami non avrebbero prodotto gli effetti sperati e che si sarebbe quindi configurato un grave inadempimento contrattuale. Le controdeduzioni presentate daI gestori – si evidenzia- state giudicate d non idonee, tecnicamente e giuridicamente, a superare i rilievi contestati». Per queste ragioni l'ente ha disposto la risoluzione immediata del contratto, riprendendo dal 29 ottobre il pieno possesso delle aree verdi interessate dall'appalto e attivando le procedure necessarie per garantire la continuità del servizio. Sulla vicenda intervengono con toni duri i consiglieri comunali di minoranza Angelo Masala e Alessandro Campus, che leggono l'epilogo dell'appalto come un fallimento politico e gestionale dell'amministrazione. «Ancora una volta i proclami sono rimasti sulla carta, rivelandosi vacue e vane promesse», affermano i due consiglieri. «Ci era stato assicurato un cambio di passo nella cura del verde pubblico, ma i fatti certificati dagli stessi atti comunali raccontano una realtà ben diversa». Gli esponenti dell'opposizione puntano inoltre l'attenzione sulle possibili conseguenze economiche e giudiziarie della vicenda. «Siamo fortemente preoccupati per il pericolo di pesanti risvolti legali che questa vicenda rischia di trascinarsi dietro». Da qui la richiesta di chiarimenti sull'intera procedura, dall'aggiudicazione ai controlli sull'esecuzione dell'appalto. «Chiederemo conto di come sia stata gestita l'intera vicenda e di quali azioni immediate si intenda mettere in campo per garantire la manutenzione delle aree verdi».