In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la compagnia Il Teatro delle Gocce, guidata dal regista Pierluigi Caròla, porterà in scena al Teatro Civico lo spettacolo “Ferite a morte”, tratto dall'omonimo progetto teatrale ideato e diretto da Serena Dandini con la collaborazione della ricercatrice del Cnr Maura Misiti. Un appuntamento di forte impatto emotivo e civile che punta a sensibilizzare il pubblico su una delle più drammatiche emergenze sociali del nostro tempo. L'opera, ispirata alla celebre “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Masters, propone una serie di monologhi che danno voce alle donne uccise da mariti, compagni, amanti o ex partner. Lo spettacolo è in programma sabato 21 novembre, con rappresentazione unica alle 18.30. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Sarà inoltre possibile sostenere l'associazione promotrice attraverso un'offerta libera. Un'occasione per riflettere, attraverso il linguaggio del teatro, sul valore della prevenzione, della consapevolezza e del rispetto delle donne.