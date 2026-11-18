Paura intorno alle 21 di oggi in via Cadello, a Cagliari, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e uno scooter.

La dinamica dello scontro non è ancora chiara e resta da ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente dello scooter, che ha riportato alcune ferite e ha perso sangue a seguito dell’impatto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito, prima di trasportarlo in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono note le sue esatte condizioni di salute.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e nella gestione della viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: lungo via Cadello si sono registrati rallentamenti e code, con disagi per gli automobilisti in transito nella zona interessata dall’incidente.