Arrivano nelle casse comunali di Porto Torres il finanziamento pari a 2,5 milioni di euro, attribuiti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, frutto dell’accordo Stato-Regione, per il rilancio territoriale della città, che permetteranno all’Ente di intervenire sulla viabilità di accesso al nuovo cimitero comunale di Ponte Pizzinnu. Risorse provenienti dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici, intercettate dall’amministrazione comunale grazie alla presentazione di una nuova scheda progettuale per lavori di messa in sicurezza e la riqualificazione di un’arteria divenuta pericolosa a seguito dell’edificazione del nuovo cimitero e del conseguente incremento del flusso veicolare e pedonale. Le somme accertate in apposito capitolo del Bilancio, son state ripartire secondo un cronoprogramma che prevede l’esigibilità di 300mila euro per l’annualità 2026, 1 milione e 100mila euro per il 2027 e ulteriori 1,1 milioni per il 2028. Risorse finalizzate a risolvere un problema noto da tempo, relativo alla carreggiata di appena 5 metri che non può reggere il traffico a doppio senso. Gli interventi previsti nel tratto dal nuovo cimitero comunale fino allo svincolo con la strada vicinale “Funtana Cherchi”, garantiranno un percorso a doppio senso in condizioni sicure grazie all’ampliamento della sede stradale fino a 10,50 metri che sarà completa di marciapiedi, sottoservizi, alberature e arredi urbani, dando priorità alla parte d’ingresso del cimitero. Le modifiche riguarderanno principalmente l’adeguamento al nuovo codice degli appalti, l’aggiornamento dei prezzari e terranno conto di eventuali esigenze sopraggiunte dal 2021 ad oggi. «La riqualificazione della viabilità di Ponte Pizzinnu si inserisce in una più ampia pianificazione dell’amministrazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Mura- che interessa le diverse zone periferiche della città, opere pubbliche che dal centro si distribuiscono con coerenza in tutto il territorio comunale».