A metà legislatura la presidente della Regione Alessandra Todde decide di mettere mano alla legge 10 del 2021, la cosiddetta norma "poltronificio", battezzata così dal M5s durante la scorsa consiliatura a guida Christian Solinas che l'aveva fortemente voluta e che poi ha scatenato le polemiche del centrodestra. Approderà lunedì prossimo nell'esecutivo un disegno di legge «per la razionalizzazione dell'amministrazione regionale e degli uffici di gabinetto», fanno sapere dalla Regione dopo che in questi 2 anni e mezzo è stata utilizzata anche da questa maggioranza. Il ddl, ancora non perfezionato, punta a sopprimere i dipartimenti e i relativi direttori, lo staff tecnico di esperti della presidenza, il Comitato per la legislazione e l'amministrazione e il servizio studi di rango dirigenziale.

Da quanto si apprende l'ufficio di gabinetto della presidente scenderebbe da 43 a 26 posizioni e la spesa annua passerebbe da 5,26 a 2,35 milioni di euro, con un risparmio di oltre 2,9 milioni l'anno. Negli uffici di gabinetto dei 12 assessorati si scende a 7 unità: la legge Solinas le aveva portate da 6 a 9. Le posizioni complessive passano da 149 a 125 (24 in meno) e il costo annuo cala da 15,28 a 12,41 milioni, con un risparmio di 2,86 milioni. Complessivamente, circa 6 milioni di euro in meno ogni anno. Sul fronte delle consulenze, per le 22 figure previste (5 in Presidenza e 17 negli assessorati), il tetto del trattamento economico scende dall'80% al 60% della retribuzione di riferimento. Dal calcolo viene escluso lo scatto di anzianità corrispondente a 20 anni di servizio.

Lo stesso tetto vale per il portavoce. Il risparmio diretto è di oltre 1,1 milioni di euro l'anno. Altra novità è la preferenza per gli interni: il personale di staff si sceglie tra i dipendenti della Regione, degli enti regionali e delle altre pubbliche amministrazioni. Il ricorso agli esterni avrà rigidi tetti numerici ed economici e non possono guadagnare più di un dipendente. Tutti gli incarichi di staff, eccetto quelli di capo di gabinetto e di segretario particolare, dovranno essere confermati o revocati entro 60 giorni. «Dopo due anni e mezzo in cui abbiamo dovuto governare una mole enorme di progetti Pnrr e dare attuazione all'accordo Fsc, oggi smontiamo il poltronificio dove pesava di più: meno posti, meno sprechi, compensi più bassi, più spazio a chi lavora ogni giorno nella pubblica amministrazione. Iniziamo la seconda metà della legislatura con un netto cambio di passo rispetto al passato: una macchina regionale più snella, più seria e più vicina ai cittadini», è la posizione del M5s.