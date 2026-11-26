La corsa del mattino da Macomer a Cagliari è stata ripristinata. Così anche le fermate a Macomer sulla linea Cagliari Sassari. C'è un documento ufficiale congiunto, firmato dal direttore di Trenitalia Sardegna, Maurizio Romano e dall'assessore regionale ai trasporti, Barbara Manca, dove si parla di programmazione maggiormente cadenzata e coordinata degli orari, quindi dl rafforzamento dei collegamenti tra Cagliari, Oristano e Macomer e tra Olbia e Sassari. Un documento che nulla dice sui tagli denunciati i giorni scorsi dai sindaci, in particolare per quanto riguarda Macomer.

A spiegarlo è l'assessore ai trasporti Barbara Manca: «Con Trenitalia stiamo dando corso a un miglioramento generale del servizio sulla base di quanto previsto dal Piano regionale dei Trasporti con un'offerta più efficace durante l'arco dell'intera giornata. Stiamo lavorando per la definizione degli orari, che, come tutte le novità, impongono un'attenta valutazione delle criticità che emergono volta per volta. Per questo stiamo ascoltando le diverse esigenze dei territori e le stiamo a mano a mano integrando nell'assetto definitivo. Siamo in una fase iniziale della ridefinizione dei servizi, che prevede un incremento del 30% a partire da aprile, fino ad arrivare a un'implementazione di un ulteriore 10% entro il 2028. Infine, diventeranno operativi entro la fine del 2027 cinque nuovi treni di ultima generazione».

Maurizio Romano, direttore Trenitalia Sardegna, aggiunge: «Il nuovo orario nasce da un’attenta analisi dei dati di frequentazione, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’offerta ferroviaria. Un lavoro condiviso con la Regione mantenendo aperto il confronto con il territorio. Siamo consapevoli che per alcuni viaggiatori sarà necessario modificare le proprie abitudini, anticipando o posticipando di qualche minuto la partenza, ma nel medio e lungo periodo i benefici saranno maggiori, grazie a collegamenti più rispondenti alle reali esigenze di mobilità». Secondo il documento congiunto, le novità riguarderanno l’introduzione di un orario sempre più cadenzato sull’intera rete ferroviaria regionale, con treni programmati a intervalli regolari e facilmente riconoscibili nell’arco della giornata. Sulle principali direttrici nord-sud, da e per Cagliari, Olbia e Sassari e sulla Cagliari–Macomer sono previsti collegamenti ogni due ore.