Caro carburante, Saras annuncia: «Contributo per abbassare i prezzi in Sardegna»Sconto con effetto immediato fino al 31 ottobre alle «stazioni di servizio indipendenti»
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La Saras ha annunciato un intervento di solidarietà a favore dei cittadini e delle imprese sarde, al fine di limitare l'impatto degli elevati costi dei prodotti petroliferi.
«L'intervento - spiega una nota della società - riguarda il costo dei carburanti consegnati nell'isola dalla raffineria di Sarroch e destinati al trasporto stradale, agricolo e pesca. Consentirà alle stazioni di servizio indipendenti di praticare al pubblico le migliori condizioni applicate dai principali operatori del mercato, e ai nostri partner storici di offrire uno sconto sui carburanti destinati agli operatori del trasporto pesante su strada, agricolo e pesca».
Lo sconto sarà applicato con effetto immediato e resterà in vigore fino al 31 ottobre.
(Unioneonline)