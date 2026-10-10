La Saras ha annunciato un intervento di solidarietà a favore dei cittadini e delle imprese sarde, al fine di limitare l'impatto degli elevati costi dei prodotti petroliferi.

«L'intervento - spiega una nota della società - riguarda il costo dei carburanti consegnati nell'isola dalla raffineria di Sarroch e destinati al trasporto stradale, agricolo e pesca. Consentirà alle stazioni di servizio indipendenti di praticare al pubblico le migliori condizioni applicate dai principali operatori del mercato, e ai nostri partner storici di offrire uno sconto sui carburanti destinati agli operatori del trasporto pesante su strada, agricolo e pesca».

Lo sconto sarà applicato con effetto immediato e resterà in vigore fino al 31 ottobre.

(Unioneonline)

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