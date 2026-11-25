In Sardegna, tra il 2021 e il 2025, il 6,8% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica e il 7,4% violenza sessuale. Percentuali entrambe superiori alle medie nazionali, che sono rispettivamente del 6 e del 7%. Il 3,7% delle donne della stessa fascia di età che hanno o hanno avuto un partner ha subito violenza fisica o sessuale all’interno della coppia.

Sono i dati del Rapporto BES 2026 dell’Istat. Ma c’è un altro numero allarmante, che dimostra come molte donne ancora non denuncino: dal rapporto del CNR sul sistema antiviolenza nell’Isola emerge – dato del 2024 – che solo il 13% delle donne che hanno contattato il numero di pubblica utilità 1522 ha dichiarato di aver sporto denuncia.

Nell’Isola sono dodici i centri antiviolenza e cinque le case d’accoglienza già attive e accreditate.

Il femminicidio è solo l’esito estremo di condotte vessatorie che si protraggono nel tempo, per questo l’Arma dei Carabinieri consiglia di prestare attenzione ai cosiddetti “reati spia”, gli atti persecutori, i maltrattamenti e le violenze sessuali.

Nel 2025, rispetto al 2024, i delitti perseguiti dall’Arma con riferimento al Codice Rosso sono passati da 63.687 a 62.361. In riferimento ai primi nove mesi del 2026, i Carabinieri hanno perseguito 44.120 reati nell’ambito del Codice Rosso.

I messaggi di Mattarella, Meloni e Todde

E nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne arrivano i messaggi delle alte cariche istituzionali: «Un fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell'umanità. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione. Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell'autodeterminazione e della dignità di persona delle donne», dichiara il Capo dello Stato Sergio Mattarella. «Le donne – prosegue - devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita. A questa responsabilità richiama anche il tema internazionale scelto per il 2026, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell'impunità: garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni». «Accanto alla tutela – conclude il Capo dello Stato - è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall'educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità».