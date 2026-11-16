Non basta attribuire a non meglio precisati “problemi tecnici” un ritardo. Bisogna provarli, e provare la natura “straordinaria” degli stessi oltre all’impossibilità di neutralizzarne gli effetti.

Questo il principio stabilito dal giudice di pace di Cagliari, che ha condannato Ita Airways a risarcire con 250 euro una passeggera che aveva subito un ritardo superiore alle quattro ore sul volo AZ1588 operato dalla compagnia sulla tratta Cagliari-Fiumicino l’11 agosto 2024.

Il giudice ha accolto il ricorso di Italia Rimborso, a cui si era affidata la passeggera, accertando il grosso ritardo della compagnia e riconoscendo il diritto alla compensazione della donna.

Ita durante il procedimento aveva attribuito il ritardo a problemi tecnici, ma secondo il giudice di pace non ha prodotto una documentazione sufficiente a provare l’esistenza di circostanze eccezionali tali da esonerare il vettore dall’obbligo di compensazione previsto dal Regolamento Comunitario.

Il giudice ha inoltre respinto l'eccezione della compagnia relativa alla mancata presentazione di un reclamo attraverso i canali interni del vettore, ribadendo che nessuna norma impone tale adempimento come condizione per poter agire in giudizio. È stato infatti rilevato che la passeggera aveva già tentato una soluzione stragiudiziale mediante conciliazione, alla quale la compagnia non aveva aderito.

«Questa decisione conferma ancora una volta un principio fondamentale - commenta ItaliaRimborso - . Quando un volo arriva a destinazione con oltre tre ore di ritardo, spetta alla compagnia aerea dimostrare in modo rigoroso l'esistenza di circostanze eccezionali. In assenza di questa prova, il diritto alla compensazione deve essere riconosciuto al passeggero».

(Unioneonline)