Allarme aviaria a Monte Urpinu: abbattuti gli uccelli delle voliere infette. Nei giorni scorsi è stata riscontrata un’anomala mortalità tra i volatili ospitati nelle voliere del parco di Monte Urpinu. Gli accertamenti effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna hanno confermato che gli esemplari deceduti erano positivi al virus dell’Influenza aviaria. Gli esami di laboratorio hanno inoltre evidenziato la presenza di una forma particolarmente grave della malattia (Hpai), caratterizzata da un’elevata carica infettante e da un alto potenziale di contagio attraverso le feci e le secrezioni respiratorie, con conseguenti rischi di contaminazione ambientale.

A seguito della conferma della positività, l’amministrazione comunale si è immediatamente confrontata con la Asl di Cagliari, con un duplice obiettivo: tutelare l’avifauna selvatica cittadina, scongiurando il rischio di diffusione del virus negli altri parchi urbani e nelle aree umide, e individuare ogni possibile soluzione per evitare, o quantomeno limitare, eventuali abbattimenti dei volatili ospitati nel Parco.

Proprio in quest’ottica, dopo aver ricevuto la prima comunicazione della Asl, il 13 novembre il Comune ha trasmesso una proposta tecnica di protocollo sanitario, chiedendo di valutare possibili misure alternative e manifestando la propria disponibilità a sostenerne interamente i costi, pur di salvaguardare gli esemplari ed escludere interventi generalizzati all’interno del Parco.

Nel corso dell’incontro tecnico svoltosi nella mattinata di sabato 14 novembre 2026, e con la successiva risposta formale, il Servizio Veterinario della ASL di Cagliari ha tuttavia chiarito che la normativa europea (Regolamento UE 2016/429 e Regolamento delegato UE 2020/687) classifica l’HPAI come malattia di categoria A e prevede procedure di eradicazione obbligatorie, senza margini di discrezionalità o possibilità di deroga nel caso specifico.

L’Autorità sanitaria ha precisato, al contempo, che l’obbligo di abbattimento riguarda esclusivamente i volatili coinvolti nel focolaio e ospitati nelle strutture del Parco in cui sono stati rinvenuti gli esemplari deceduti. Non sarà invece effettuato alcun intervento sulla fauna selvatica libera, a partire dai pavoni che vivono all’interno di Monte Urpinu.

Come sottolineato dalla stessa ASL, il provvedimento è indispensabile per interrompere tempestivamente la catena di trasmissione del virus. Considerata l’elevata virulenza riscontrata, infatti, il mancato contenimento del focolaio comporterebbe un rischio concreto e imminente di diffusione del contagio alle vicine aree umide di Molentargius e Santa Gilla, mettendo seriamente a rischio l’intero patrimonio di avifauna selvatica del territorio, comprese le storiche colonie di fenicotteri rosa.

«In un clima di collaborazione con la ASL abbiamo valutato ogni possibile soluzione, compresa la proposta di un protocollo sanitario interamente a carico del Comune, per contenere il contagio ed evitare il gravissimo rischio che il virus si diffondesse all’intera avifauna selvatica cittadina», dichiarano congiuntamente il Sindaco e l’Assessora con delega alla Gestione faunistica.

«La normativa europea si è tuttavia rivelata chiara e vincolante. Se da un lato siamo riusciti a escludere un abbattimento generalizzato, salvaguardando, ad esempio, i pavoni che vivono liberamente nel Parco, purtroppo non è stato possibile evitare l’abbattimento degli esemplari coinvolti nel focolaio, ospitati nelle stesse voliere in cui sono stati rinvenuti gli animali deceduti. È una perdita che ci provoca profondo dolore, ma siamo chiamati ad agire con senso di responsabilità, contemperando tutti gli interessi in gioco per salvaguardare l’intero patrimonio avifaunistico della nostra città e proteggere specie simbolo come i fenicotteri delle nostre lagune».

L’Amministrazione comunale continuerà a collaborare con l’Autorità sanitaria per garantire il più rapido possibile risanamento dell’area interessata e la sua successiva riapertura. Si precisa, infine, che l’interdizione riguarda esclusivamente l’area delle voliere coinvolta nel focolaio: la restante parte del Parco di Monte Urpinu rimane regolarmente aperta e pienamente fruibile.