Da tanto tempo le strade del Quartiere Europeo versano in condizioni precarie. L’asfalto è pieno di buche e avvallamenti quasi ovunque. Più volte i residenti hanno segnalato il problema e hanno chiesto l’intervento del comune per poterle aggiustare, ma finora non è stato fatto niente. Chiedono nuovamente che venga prestata attenzione anche a questa zona di Cagliari, al confine con viale Marconi, esattamente come succede in altre parti della città, interessate dal rifacimento del manto stradale.

«Negli anni abbiamo sollecitato il Comune innumerevoli volte, affinché rifacesse le strade del quartiere, poiché sono comunque trafficate, anche se meno rispetto ad altre», afferma Marcello Satta, abitante di via Keplero e uno di coloro che si lamentano delle condizioni dell’asfalto, «non siamo mai stati ascoltati. Qui ci sono case belle e, al contempo, un asfalto pessimo. Veniamo ignorati in molte cose, il nostro quartiere è come se non esistesse, alcuni cagliaritani non lo conoscono neanche. Il Comune si dovrebbe occupare di tutte le zone della città, non solo di quelle più frequentate».

In via Parigi, la situazione non è diversa. È una delle strade più trafficate del quartiere: in una traversa, via Londra, infatti, si raggiunge il distributore di viale Marconi. In molti, per andare a fare benzina lì, passano proprio per via Parigi, poiché si risparmia tempo e traffico.

«Sono uno di quelli che fa così», racconta Virgilio Muscas, che abita altrove ma di lì ci passa spesso, «ogni volta rischio di bucare le ruote. Capisco gli abitanti, meritano di essere ascoltati». Anche per chi passa per quelle strade in moto, col monopattino e in bici è un problema. «C’è il pericolo concreto di prendere in pieno una buca e cadere», dice Salvatore Fadda, residente di via Paracelso che si muove spesso in monopattino, «in particolare, passare per via Keplero e via Ferraris è problematico».

E non ci sono buone notizie: per il momento non sembra esserci nessun intervento in vista. «Stiamo dando priorità alle strade che hanno gli indici di degrado peggiori e con maggiore flusso veicolare», fanno sapere dal Comune.