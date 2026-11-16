Una donna di cinquant’anni è stata investita da un’auto in viale Diaz, all’altezza del civico 51, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato stamattina intorno alle 9.

La donna, rimasta ferita nell’impatto, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure alla ferita e gli agenti della polizia municipale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.