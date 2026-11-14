Allerta gialla. Il Centro funzionale decentrato di protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali, valido a partire dalle ore 21 di oggi, sabato 14 novembre 2026, fino alle ore 9 di domani, domenica 15 novembre.

L'allerta riguarda in particolare i settori centro-occidentali e meridionali dell'Isola, interessando le aree dell'Iglesiente, del Campidano, di Montevecchio Pischinappiu e del Tirso.

Per lo stesso arco temporale, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note specifiche norme di comportamento rivolte agli abitanti della Municipalità di Pirri, al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Secondo l’avviso municipale, è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (nel tratto compreso tra piazza Italia e via Dandolo) e relative traverse, oltre che nelle vie Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto eventualmente in sosta in queste strade possono essere temporaneamente trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

(Unioneonline/En.Ne.)