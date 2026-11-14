«Una giustizia a misura di minore». È il titolo dell'appuntamento che ha preso il via questa mattina al Tribunale per i minorenni di Cagliari, con i giudici ed esperti impegnati a spiegare agli studenti i meccanismi della giustizia per gli under 18. L'iniziativa rientra nella Giornata europea della giustizia civile, ricorrenza istituita nel 2003 da Commissione europea e Consiglio d'Europa. Ogni anno i Paesi membri la celebrano con eventi promossi anche dai tribunali, per avvicinare la giustizia ai cittadini e renderne più comprensibili ruolo e funzionamento.

In questo spirito la presidente del Tribunale, Michela Capone, ha voluto mettere al centro dell'appuntamento i ragazzi, perché conoscano più da vicino il Tribunale per i minorenni e le istituzioni che collaborano con esso. Un sistema giudiziario studiato per i minorenni coinvolti nei procedimenti: vittime, testimoni, autori di reato o interessati da cause civili che riguardano i genitori.

«L'obiettivo - spiegano gli organizzatori - è favorirne la partecipazione attiva, in quanto titolari di diritti costituzionalmente protetti, con una giustizia che, attraverso l'ascolto, sappia interpretarne e realizzarne i bisogni». La sala delle udienze del tribunale trasformata in una occasione di ascolto, confronto e dialogo diretto tra giovani e istituzioni, tutte presenti e disponibili ad avvicinare la giustizia ai ragazzi. Il programma ha previsto anche la proiezione del docufilm «Anninora… Quattro ragazze e quattro storie di vita», realizzato con gli studenti nell'ambito del progetto «GenerAzione».