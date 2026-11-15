Il 15 novembre l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Cagliari raggiunge l’importante traguardo dei 160 anni di età, e per l’importante ricorrenza – lunedì 16 novembre alle 10.30 – saranno inaugurate due nuove collezioni di piante, quella degli Iris acquatici e quella delle Bromeliacee.

La prima è stata inserita nella Fontana Pampanini, andando ad incrementare in modo significativo la diversità di idrofite delle vasche. La seconda collezione comprende numerose Bromeliacee, un gruppo di piante originarie in gran parte delle aree subtropicali e tropicali dell’America. All’Orto Botanico di Cagliari sono numerose quelle che si sono adattate all’aperto, aspetto importante in considerazione del fatto che gran parte di tali specie non gradiscono le temperature rigide dell’inverno.

Come detto, l’inaugurazione delle due collezioni, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà lunedì 16 novembre a partire dalle ore 10.30. Per l’occasione l’Orto Botanico effettuerà un’apertura straordinaria fino alle 12:30 derogando al consueto giorno di chiusura settimanale.

I festeggiamenti per il compleanno dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari proseguiranno anche a dicembre con alcuni eventi culturali tra i quali un incontro dedicato al film documentario “Eva Mameli Calvino. La Signora dei fiori” di recente presentato alla Festa del Cinema di Roma.

L’Orto Botanico è oggi, dopo tanti anni, un laboratorio di biodiversità al servizio della ricerca, della didattica e dei visitatori che passeggiano lungo i viali per ammirarne la bellezza. Il connubio tra le piante e le emergenze archeologiche – presenti numerose tra gli alberi – fanno si che sia uno dei siti culturali e scientifici più visitati in Sardegna e capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo.

Ma un Orto Botanico è anche un luogo dinamico dove si realizzano sempre nuove collezioni talvolta oggetto di ricerche scientifiche, altre volte per la bellezza che mostrano durante il ciclo vegetativo, come quelle che saranno inaugurate lunedì 16 novembre.

(Unioneonline)