Un’utopompa serbatoio dei vigili del fuoco si è ribaltata lungo l'Asse Mediano a Cagliari e un vigile di 24 anni circa è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12.

Il mezzo dei vigili del fuoco condotto dal 24enne, unico operatore a bordo, arrivava da Carbonia ed era diretto al Comando provinciale di Viale Marconi. Arrivato all'altezza di via dei Valenzani, per cause non accertate, forse a seguito di un urto col guardrail il mezzo si è ribaltato.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di polizia municipale, ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale mentre i vigili urbani si sono occupati dei rilievi e di far defluire le auto.

L'Asse Mediano è stato chiuso circa un'ora per consentire i rilievi e i soccorsi.

(Unioneonline)