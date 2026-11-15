Il progetto per la nuova piazza verde di Is Mirrionis conquista una vetrina nazionale. L'intervento di riqualificazione degli spazi aperti davanti al mercato civico di via Quirra, promosso dal Comune di Cagliari, è stato infatti selezionato per partecipare alla mostra della terza edizione di Foreste in Comune, il forum dedicato alla forestazione urbana e alla rigenerazione ecologica in programma il 19 e 20 novembre al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova.

L'iniziativa, organizzata dal Comune veneto con la curatela scientifica di Paysage – Topscape , riunirà amministratori, progettisti e ricercatori italiani e internazionali per confrontarsi sulle strategie di adattamento climatico delle città. Il piano cagliaritano sarà presentato attraverso un pannello illustrativo all'interno della rassegna riservata alle migliori esperienze emerse dalla Call for Projects .

Nel dettaglio, l'opera — intitolata ITI Cagliari – Is Mirrionis, "Riqualificazione spazi aperti. Una nuova piazza verde per il mercato" — interessa un'area di 9.330 metri quadrati. L'obiettivo è trasformare l'attuale distesa di asfalto adibita a parcheggio in un vero e proprio luogo di incontro per il quartiere. Il progetto prevede la piantumazione di 52 nuovi alberi, scelti secondo criteri climatici per creare zone d'ombra e combattere le isole di calore, oltre alla posa di superfici permeabili per migliorare il drenaggio delle acque piovane.

La nuova organizzazione sposterà i posti auto lungo il perimetro, liberando il cuore della piazza per i pedoni e arricchendolo con spazi dedicati al gioco e alla sosta. In questo modo, l'area potrà essere vissuta dai residenti anche al di fuori degli orari di apertura del mercato, migliorando i collegamenti tra le scuole, il verde esistente e le abitazioni della zona.

Nato da un percorso partecipativo e commissionato dal Servizio Lavori Pubblici del Comune, il progetto porta la firma del raggruppamento temporaneo guidato da VPS Architetti di Cagliari (capogruppo), insieme a Studio Silva S.r.l., agli ingegneri Luca Pili e Nicola Toreno e al geologo Mauro Pompei.