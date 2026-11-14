Ha approfittato della fermata del bus. Appena si sono aperte le porte, ha scippato la borsa di una ragazza e si è dato alla fuga.

Un 28enne straniero è stato arrestato per quanto avvenuto mercoledì sera in viale Sant’Avendrace, a Cagliari.

Il giovane era già stato bloccato da alcuni passanti. Uno in particolare, quello che poi ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine al 112, dopo le grida d’aiuto della vittima, si è lanciato con lo scooter all’inseguimento del ladro.

Il 28enne, fuggendo a piedi, ha tentato di disfarsi della borsa lanciandola in un’aiuola, ma poco dopo è inciampato sul marciapiede ed è finito contro un palo della luce. In quel momento l’inseguitore e altri che si erano uniti a lui lo hanno bloccato fino all’arrivo delle Volanti della Polizia, in viale dei Giornalisti.

La vittima ha recuperato la borsa, il 28enne è stato arrestato per furto aggravato, provvedimento convalidato dal gip che ha dato anche il nulla osta all’espulsione.

(Unioneonline)