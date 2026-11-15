Camminata metabolica dell’Aou di Cagliari, oltre 600 partecipanti per la prima edizione

Oltre 600 partecipanti, cinque chilometri e mezzo percorsi insieme e un obiettivo comune: promuovere la salute attraverso il movimento e la corretta alimentazione. Grande successo per la prima edizione della Camminata metabolica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, che oggi, domenica 15 novembre, ha portato cittadini e pazienti con una storia di sovrappeso e obesità dalla Cittadella Universitaria di Monserrato al parco di Terramaini.

Una mattinata all’insegna del benessere e della prevenzione, per ricordare che anche un gesto semplice come camminare può diventare un prezioso alleato della salute, soprattutto quando si accompagna a uno stile di vita sano e a un’alimentazione equilibrata.

L’iniziativa è stata organizzata dall’epatologo del Policlinico Duilio Casula, Giancarlo Serra, insieme ad altri specialisti dell’Aou di Cagliari, il dottor Francesco Pes e le dottoresse Cinzia Balestrieri e Maria Conti.

Questo evento, spiega Vincenzo Serra, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, «fa parte del progetto “Take Care, la prevenzione con l’Aou di Cagliari”. La nostra azienda si impegna così anche su un’attività di promozione della salute, uno strumento molto efficace per prevenire le patologie e condurre una vita sana».

Molto soddisfatto per il successo dell’evento anche l’organizzatore Giancarlo Serra. «Abbiamo voluto unire la promozione dell’attività fisica e della sana alimentazione alla valorizzazione dei prodotti del territorio», spiega lo specialista dell’Aou di Cagliari. «Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari, produttori locali e associazioni sportive».

La manifestazione si è aperta alle 10 nel piazzale della Cittadella Universitaria di Monserrato, con i saluti del direttore generale dell’Aou di Cagliari, Vincenzo Serra, del professor Pietro Giorgio Calò, prorettore per l’Assistenza dell’Università di Cagliari e direttore della Chirurgia Generale del Policlinico Duilio Casula, e del sindaco di Monserrato, Tommaso Locci, Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport del Comune di Cagliari e della pro rettrice alla Cittadella, professoressa Paola Fadda.

A illustrare le finalità cliniche e di prevenzione dell’iniziativa è stato Giancarlo Serra, che ha richiamato l’attenzione sull'importanza di praticare regolarmente attività fisica, privilegiando anche la camminata a passo sostenuto, e di adottare abitudini alimentari salutari.

Alle 10.30 la partenza del gruppo, accompagnato lungo il percorso dalla Polizia Municipale di Monserrato. A garantire la sicurezza dei partecipanti, anche la presenza di un’ambulanza per l’assistenza sanitaria in caso di necessità.

All’arrivo al parco di Terramaini, ad accogliere i camminatori un punto ristoro con i prodotti del Mercato ortofrutticolo di Sestu e di Coldiretti, per ribadire il legame tra alimentazione, salute e valorizzazione delle produzioni locali. Per il ritorno alla Cittadella Universitaria è stato inoltre predisposto un servizio gratuito di trasporto dell’Arst.

La Camminata metabolica ha così trasformato una domenica di novembre in un’occasione di partecipazione e sensibilizzazione, portando la prevenzione fuori dagli ambulatori e coinvolgendo direttamente le persone in un’esperienza concreta di promozione della salute.

L’evento, organizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, ha ricevuto il patrocinio dell’Università di Cagliari, dei Comuni di Cagliari e Monserrato, della Città metropolitana di Cagliari e dell’Associazione pazienti con epatite e malattie del fegato (Epac). Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa Coldiretti, il Mercato ortofrutticolo di Sestu, l’Arst, la scuola basket Astro e Distretto Sardegna Bio.