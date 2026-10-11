Porto di Cagliari a tutto rock: sbarca in città la crociera dell’heavy metalChitarre elettriche e concerti sul mare: il grande show della Full Metal Cruise fa tappa nell'Isola
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In città la crociera metal. Ieri il porto di Cagliari ha dato il benvenuto ai passeggeri e all’equipaggio della Mein Schiff 6, protagonista della Full Metal Cruise XIII, un evento musicale dedicato soprattutto agli appassionati di heavy metal, hard rock e musica alternativa, organizzato nella formula di una crociera metal.
Il nome significa letteralmente “crociera full metal” e il numero romano XIII indica la tredicesima edizione dell’evento. A differenza di un normale festival, i concerti si svolgono durante una crociera, con il pubblico che condivide la nave con musicisti e altri fan, tra spettacoli dal vivo, band internazionali, DJ set, incontri e attività a tema.
L’edizione 2026 si svolge dall’1 all’11 ottobre, suddivisa in due crociere a bordo della Mein Schiff 6. La prima tratta, dall’1 al 6 ottobre, ha toccato Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia. La seconda, dal 6 all’11 ottobre, comprende Palma di Maiorca, Palermo e Cagliari, dove la nave ha fatto scalo il 9 ottobre.
Tra i gruppi presenti figurano Alestorm, Destruction, Burning Witches, Danko Jones ed Eclipse. Il programma comprende anche incontri con gli artisti, karaoke metal, workshop e altre attività, trasformando la nave in un vero e proprio festival musicale galleggiante.