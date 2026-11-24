Il paese si prepara a vestirsi a festa in vista del Natale 2026. L’amministrazione comunale ha disposto l’allestimento delle luminarie natalizie nelle principali vie del centro abitato e nei luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di valorizzare il paese e creare un’atmosfera festiva in occasione delle prossime festività. L’affidamento è stato formalizzato con la determinazione dell’Area socio-culturale del 23 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Il servizio è stato affidato alla ditta locale Net Sistemi Srl, con sede in via Fontana Nuova a Nurri, che si occuperà del noleggio, dell’installazione, della manutenzione e del successivo smontaggio degli impianti luminosi. L’importo dell’affidamento è di 11.214,21 euro più Iva.

L’intervento rientra nel programma “Natale nel cuore della Sardegna 2026”, sostenuto dalla Camera di Commercio di Nuoro, che ha concesso un finanziamento di 113.681,82 euro destinato alle iniziative di animazione del piccolo commercio. Il Comune di Nurri ha inoltre previsto un cofinanziamento di 13.681,82 euro, da destinare all’organizzazione di spettacoli, intrattenimenti per famiglie e bambini e mercatini tematici e di produzioni tipiche.

(Unioneonline/En.Ne.)