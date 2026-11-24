A Cagliari non ci saranno spazi comunali disponibili per circhi, luna park e parchi di divertimento. La decisione è della giunta che ha dato il via libera a un provvedimento che aggiorna la mappa delle aree pubbliche destinate allo spettacolo viaggiante fissando nuove regole, superfici e condizioni d'uso.

In assenza di aree dedicate ai grandi impianti, (circhi e luna park potrebbero trovare spazio a Cagliari solo in terreni privati o di altri enti pubblici), l'amministrazione ha scelto di puntare sulle installazioni di piccole e medie dimensioni, individuando sette siti cittadini in cui potrà trovare posto una sola attrazione o, dove gli spazi lo consentano, al massimo due.

Nella mappa disegnata dal Comune rientra piazza Giovanni XXIII, dove si potranno occupare fino a 100 metri quadrati compatibilmente con i mercatini tematici, mentre in piazza Galilei il limite scende a 50 metri quadrati per non interferire con le concessioni già attive per i locali di ristoro. Ancora più contenuta la disponibilità in piazza dei Giudicati, ferma a 30 metri quadrati.

Tra le zone individuate figura anche il Lazzaretto di Sant'Elia, con 150 metri quadrati riservati esclusivamente alla parte pedonale di proprietà comunale, restando esclusa quella del demanio marittimo. Una scelta dettata dai prossimi lavori di riqualificazione dell'anfiteatro, di via del Borgo Sant'Elia e del sagrato della chiesa, che obbligheranno a usare il parcheggio come deposito per il cantiere. A queste si aggiungono piazza Garibaldi, nell'area dell'ex distributore di carburante, con 100 metri quadrati a disposizione, e Su Siccu, dove si arriva a 150 metri quadrati purché compatibili con le altre iniziative comunali.

Un capitolo a parte riguarda invece piazza del Carmine. Qui la superficie disponibile sale a 250 metri quadrati, ma le attrazioni potranno essere montate soltanto all'interno di manifestazioni, eventi ed esposizioni più ampi, senza passare per la procedura ordinaria di assegnazione.