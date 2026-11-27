«In merito alle notizie apparse nei giorni scorsi sugli organi di stampa, relative alla nuova richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Cagliari nei confronti di Enrico Astero nell’ambito del procedimento sulla scomparsa della giovane Emanuela Murgia, questa difesa ritiene doveroso intervenire per ristabilire una corretta e completa rappresentazione dei fatti processuali». Così, in una nota, gli avvocati Marco Fausto Piras e Massimo Atzeni, che assistono Enrico Astero, ex fidanzato della giovane trovata senza vita nel 1995 a Cagliari, nel canyon di Tuvixeddu.

«Nel corso di questo anno e mezzo di nuove indagini, – scrivono gli avvocati - la difesa dell’indagato ha mantenuto un atteggiamento di estrema misura nell’esposizione mediatica, limitando la propria partecipazione a trasmissioni televisive e il rilascio di interviste a poche e circoscritte occasioni , nel rispetto del dolore dei familiari e del delicato lavoro degli inquirenti. Tuttavia, la recente diffusione di dichiarazioni che estrapolano un singolo passaggio del provvedimento del Pubblico Ministero - relativo a un presunto incontro tra il Sig. Astero e la giovane il 4 febbraio 1995, giorno della scomparsa - rischia di restituire all'opinione pubblica una lettura parziale e fuorviante degli esiti investigativi, lasciando intendere che la Procura abbia chiesto l’archiviazione nonostante presunte evidenze di colpevolezza».

I legali fanno riferimento ad alcune dichiarazioni rese dai familiari della giovane o dai loro difensori («Ha sempre detto che non la vedeva da due settimane, un’intercettazione lo smentisce», ad esempio).

Sul punto, gli avvocati di Astero precisano che «a seguito dell'accesso agli atti, autorizzato dall'Autorità Giudiziaria anche a tutela dell'onorabilità dell'assistito, emerge con chiarezza che la richiesta di archiviazione è ben più ampia, rigorosa e articolata rispetto al solo dato di quell'intercettazione».

«Appare anzitutto opportuno precisare – proseguono Piras e Atzeni – che la conversazione intercettata a cui si fa riferimento non vede in alcun modo il Sig. Astero tra gli interlocutori, trattandosi di un colloquio avvenuto tra soggetti terzi (che, sentiti sul punto dal Pubblico Ministero, hanno peraltro negato la circostanza). Soprattutto, tale elemento è stato attentamente vagliato dal Pubblico Ministero, il quale lo ha espressamente ritenuto inidoneo a modificare il quadro indiziario o a incidere sulle cause e sulle modalità del decesso della ragazza».

I legali poi elencano tutti «gli elementi oggettivi emersi nell'indagine, che hanno indotto la Procura a chiedere, per la terza volta in trent'anni, l'archiviazione del procedimento», ovvero:

«Gli esiti degli accertamenti scientifici in incidente probatorio: sul ritrovamento degli indumenti indossati dalla giovane al momento della morte è stata disposta una perizia biologica, dattiloscopica e merceologica affidata al R.I.S. dei Carabinieri di Cagliari, nel pieno contraddittorio con i consulenti tecnici di tutte le parti, inclusi quelli delle persone offese. Dall'accuratissima indagine del R.I.S. non è emersa alcuna traccia, né biologica né di altra natura, riferibile a Enrico Astero».

E poi: «L'esclusione di ipotesi alternative sulle cause del decesso: le analisi tecniche e merceologiche sugli abiti, sulle calzature e sulla cintura della ragazza hanno escluso sia la presenza di segni riconducibili a un investimento stradale, sia l'ipotesi che il corpo sia stato afferrato, trascinato o trasportato dopo la morte».

Ancora: «La conferma delle risultanze medico-legali originarie: alla luce di tutti i nuovi approfondimenti, la Procura ha ribadito che la ricostruzione medico-legale originaria - che riconduce il decesso a una precipitazione e che già all'epoca aveva escluso, tramite esami diretti sul corpo, segni di violenza sessuale - resta ancora oggi la più solida, documentata e scientificamente fondata. In ogni caso, se a tale intercettazione si attribuisce una reale valenza probatoria, la sede propria per farla valere è l’eventuale opposizione dinanzi al Giudice per le indagini preliminari: spetta infatti esclusivamente all’Autorità Giudiziaria (che avrà a disposizione l’intero compendio probatorio) e non al giudizio dell’opinione pubblica (peraltro informata solo in parte), compiere le opportune valutazioni sul peso degli elementi raccolti».

«Da oltre trent'anni Enrico Astero - cittadino incensurato, già destinatario di due decreti di archiviazione nel 1997 e nel 2013 e oggi al centro di una terza richiesta di archiviazione - subisce il peso di un sospetto mediatico che non ha mai trovato alcun riscontro nelle sedi giudiziarie e scientifiche», concludono i legali. Per questo, «si rivolge un fermo ma rispettoso appello a tutte le parti coinvolte affinché il confronto rimanga nell'alveo della continenza, del rispetto per il lavoro della Magistratura inquirente e della tutela della dignità di una persona che, per la terza volta, vede riconosciuta dagli inquirenti l'assenza di elementi a sostegno di una sua responsabilità».

(Unioneonline)