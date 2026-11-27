Corsa contro il tempo per salvare una bambina di 12 anni in imminente pericolo di vita.

Un volo d’emergenza operato da un velivolo Gulfstream G650 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare ha trasferito la piccola da Cagliari a Roma, per il ricovero d’urgenza al Policlinico Gemelli.

Il trasporto sanitario, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato gestito dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare.

L’aeromobile è decollato dall’aeroporto di Cagliari alle ore 18:15 di venerdì. A bordo ha preso posto, oltre alla madre della bimba, l’ équipe medica che ha garantito il monitoraggio e l’assistenza sanitaria continua durante il volo. L’atterraggio a Roma è avvenuto alle ore 19:20. Una volta a terra, la piccola paziente è stata prontamente affidata alle cure del personale del 118 per il successivo trasferimento in ambulanza al Gemelli.

(Unioneonline)